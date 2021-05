San Giovanni la Punta, stabilizzati 18 precari. Bellia: “Obiettivo raggiunto”

CATANIA – Stabilizzati 18 precari che da venerdì scorso sono a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato. Un obiettivo raggiunto dopo un lungo iter voluto fortemente dal Sindaco Antonino Bellia e dall’Amministrazione comunale. “Un traguardo ambito e inseguito per molti di loro da quasi trent’anni – a parlare il Sindaco Antonino Bellia – ma che con determinazione da parte nostra è stato finalmente raggiunto. Mi sento in dovere di ringraziare gli uffici che hanno dato un’accelerazione all’iter consentendoci di poter chiudere definitivamente questo capitolo. La firma del contratto a tempo indeterminato è stato un momento molto emozionante, non soltanto per i diretti interessati ma anche per me che insieme all’Amministrazione ho scritto la parola fine. Adesso siamo già a lavoro per stabilizzare gli ASU cosicché da chiudere definitivamente il capitolo”.

“Abbiamo lavorato a lungo, per raggiungere questo importante obiettivo attraverso un percorso complesso e articolato che ci ha consentito l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari che adesso possono tirare un sospiro di sollievo e vedere riconosciuto il loro diritto ad un posto di lavoro stabile e sicuro- prosegue il Sindaco Bellia- Importante e costruttivo è stato l’impulso profuso dalla CISL con la quale, sin dal primo giorno dell’inizio del mio mandato politico, si è instaurato un rapporto di proficua collaborazione”.

L’iter per la stabilizzazione dei dipendenti precari era iniziato nel 2018, sempre con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Bellia procedendo a gennaio 2019 con il primo gruppo di stabilizzati.

Varie vicende e non ultima la pandemia ha fatto slittare di quasi un anno la stabilizzazione di questi ultimi.