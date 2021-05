Spedizione punitiva a colpi di spranga: denunciati 1 uomo e 3 minori

LENTINI – Gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato un 47enne, lentinese, e tre minori, di 16, 17 e 19, per lesioni aggravate dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dalla polizia i 4, con a capo l’uomo e suo figlio, avrebbero organizzato una spedizione punitiva ai danni di un 20enne e della sua convivente, una donna di 23 anni, nei pressi della loro abitazione.

Armati di spranghe e tirapugni, avrebbero picchiato violentemente la coppia che riportava ferite guaribili rispettivamente in 30 giorni (la donna) ed in 5 giorni (l’uomo). Alla base dell’aggressione un diverbio che la coppia avrebbe avuto nei giorni scorsi con uno dei due minori, per motivi futili, probabilmente legati ad uno sguardo di troppo, male interpretato dal giovane.

Gli investigatori, coordinati dal dirigente Andrea Monaco, grazie alle immagini di un sistema di video sorveglianza di un’abitazione privata, hanno identificato i quattro. Nell’abitazione del quarantasettenne, gli agenti hanno trovato una spranga di ferro, un manganello telescopico, un tira pugni in metallo, un “nunchaku” (tipica arma orientale composta da due bastoni in legno uniti da una catena) e 10 piante di marijuana, collocate in una serra artigianale, con relativa lampada alogena. (ANSA).