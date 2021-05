Struttura non autorizzata: la denuncia della Ciancio, cantiere sequestrato

CATANIA – Un campo da gioco o qualcosa di simile, in uno dei pochissimi ingressi liberi alla spiaggia di Catania. Una recinzione che, oltre a eliminare un varco libero per raggiungere il litorale sabbioso della città non era affatto autorizzata. È quanto ha scoperto e denunciato la deputata del MoVimento 5 stelle Gianina Ciancio che, dopo avere visto i lavori accanto al lido Le Capannine, ha allertato la capitaneria di porto dopo aver verificato l’inesistenza di una autorizzazione.

Il post

“Guardate un po’ cosa stavano costruendo in uno dei pochissimi varchi di accesso pubblico rimasti alla Plaja di Catania – scrive. Un campo da gioco. Siamo in una striscia di demanio che si trova poco prima del lido “Le Capannine”. Dopo aver fatto un sopralluogo, ed essermi accertata che agli uffici dell’Ufficio Territoriale dell’Ambiente non esisteva alcuna autorizzazione su quell’area, ho immediatamente allertato la Capitaneria di Porto e richiesto un loro autorevole intervento. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno sequestrato il cantiere.Denunciate, denunciamo sempre. Le segnalazioni di ogni singolo cittadino sono importanti e aiutano a tutelare i diritti di tutti”.