Vigili del fuoco feriti dallo scoppio di una bombola a Canicattì

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Due vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di una bombola avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un deposito nel comune agrigentino. I due pompieri erano intervenuti nella zona di Largo Castello, insieme ad altri colleghi, raccogliendo la segnalazione di un rogo in un casolare fatiscente. Una volta dentro lo stabile i due vigili del fuoco sono stati investiti dalla deflagrazione di una bombola, che si trovava custodita all’interno dell’immobile, venendo sbalzati per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi che hanno disposto il trasferimento dei pompieri all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove sono tenuti in osservazione e sotto choc ma comunque non in pericolo di vita. Anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Merendino, si è recato al nosocomio per sincerarsi delle condizioni dei suoi uomini. Le indagini, che dovranno accertare l’esatta natura dell’incendio divampato, sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Canicattì.