Zone franche montane, Dipasquale presenta interrogazione

PALERMO – Il deputato regionale ragusano Nello Dipasquale (Pd), vice presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi all’Ars, ha presentato una interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta, all’assessore regionale alle Attivita’ produttive Girolamo Turano e all’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, per l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia ‘per chiedere se il governo regionale sta procedendo nella definizione e stesura di una relazione in merito alla copertura finanziaria relativa’.

“Considerato che le amministrazioni comunali delle terre alte di Sicilia – ha commentato Dipasquale – con le organizzazioni regionali di categoria, datoriali e sindacali e che associano Comuni e amministratori, hanno sollecitato la fiscalita’ di sviluppo quale misura di politica economica adottabile dal Parlamento siciliano per il rilancio delle zone interne dell’Isola che subiscono un lento processo di spopolamento, vogliamo sapere se il governo sta procedendo nella definizione dell’iter di individuazione dei territori, interpretando in tal modo le inderogabili necessita’ delle 133 comunita’ interessate, nelle quali ancora resistono migliaia di operatori economici allo stremo”.

(ITALPRESS).