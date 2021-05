Detenzione e spaccio di droga: arrestata famiglia allo Zen

L'operazione della polizia in via Brigata Aosta

PALERMO – La polizia ha arrestato tre componenti di un nucleo familiare allo Zen 2 a Palermo con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della squadra dei “Falchi” hanno bloccato una donna nella zona di via Brigata Aosta che aveva nascosto sotto un’auto un involucro con 100 dosi di crack.

Gli agenti sono risaliti alla sua residenza perquisendo anche le abitazioni del suocero e del cognato. Nella casa del primo sono stati trovati 10 grammi di cocaina, in casa del secondo 3 chili e 250 grammi di marijuana. Sono in corso indagini per risalire ai fornitori della droga.