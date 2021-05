Mazara in piazza per Denise, la madre: “Mi appello a chi sa”

“C’è una Mazara che non sopporta più e che, assieme ai genitori di Denise, vuole la verità. Chi sa parli, venga fuori anche in maniera anonima”. Sono le parole del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, all’apertura della manifestazione ancora in corso in piazza della Repubblica per chiedere con forza verità sulla scomparsa della piccola Denise avvenuta quel giorno di settembre, il primo, del 2004.

In piazza sono arrivati in circa 800, hanno provato a rispettare le misure di prevenzione anti Covid ma via via la folla è diventata sempre più corposa. Applausi di cuore, sentiti e commossi, all’indirizzo di Piera Maggio, la madre di Denise. Una giornata come quella di oggi sarebbe stata troppo, probabilmente, per chiunque ma non per una madre che combatte da diciassette anni per avere la verità sulla propria bambini che, a quattro anni d’età, le venne tolta da qualcuno senza scrupoli.

“E’ stata una giornata pesante – ha detto – ma ho voluto essere qui perché avevo preso un impegno e l’ho voluto mantenere. Io so che molti mazaresi, se non tutti, ci sono vicini ma oggi mi appello a quanti non ci sono vicini, soprattutto a chi sa. Perché ci sono quelli che sanno, che hanno visto, e che sanno cosa è successo a Denise”.

Piccola, Piera Maggio in quel momento è una donna normale che soffre da troppo tempo e che si trasforma in una leonessa: “A quelli che sanno dico, per una volta nella vita fatevi coraggio. Questa codardia non vi gioverà nella vita e roderà la vostra coscienza. Fatelo in qualsiasi forma, tramite il Vescovo, tramite le Forze dell’Ordine, in maniera anonima… ma non tenetevi ancora sulla coscienza quello che è successo. Ci servono piccoli tasselli e forse qualcuno sta iniziando ad avere coraggio. Ringrazio chi, in questi mesi, ha fatto un piccolo passetto per aiutare a trovare la verità. Denise è la figlia di tutti non solo di Piera Maggio, Denise è figlia di Mazara e dell’Italia tutta, come tale dobbiamo pretendere verità e giustizia”.

Accanto a lei c’è il Vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero: “E’ una prova di forza che questa città deve fare nei confronti di chi sa – afferma perentorio – ricordatevi di essere uomini e donne e mettetevi al posto di questi genitori. Se avete un briciolo di umanità che vi possa liberare da una morsa che stride sicuramente il vostro cuore, fatevi avanti. Date pace a Piera, date pace a Piero, date pace alla città di Mazara e a tutta l’Italia”.

Usa parole forti, invece, l’avvocato Giacomo Frazzitta legale di Piera Maggio: “Tutti voi presenti qui, vedo che sarete in circa 800 mazaresi, da domani trasformatevi in investigatori – ha detto – io e Piera siamo stati soli sin troppo tempo. L’afflato nazionale ha sciolto questa città e se ci trasformiamo in investigatori troveremo assieme la verità. Andate dietro alla cosiddetta voce di popolo… voi lo sapete che c’è chi sa”.