Palermo-Teramo, Santoro: “Coi rosa gara dal sapore particolare”

"Dobbiamo andare in campo col piglio giusto per cercare la vittoria, bisogna attaccare e non aspettare bassi. Mercato? Penso ai playoff"

“Questa partita ha un sapore particolare, ci giochiamo i playoff. Per me è sempre un’emozione speciale affrontare il Palermo, ho passato dieci anni lì e so che emozioni regala quella maglia. Sarà una partita importante e noi vogliamo vincere a tutti i costi; abbiamo un risultato utile su tre”. Così Simone Santoro, centrocampista ex Palermo, oggi al Teramo, prossimo avversario dei rosanero nel primo turno dei playoff di Serie C. “Noi siamo una squadra organizzata, un grande gruppo – ha dichiarato Santoro ai microfoni di TV6 -. Dobbiamo andare in campo col piglio giusto per cercare la vittoria, bisogna attaccare e non aspettare bassi. Mercato? In questo momento penso solo ai playoff. Sarebbe bello ritornare al Palermo ma penso al Teramo e a fare bene. Da palermitano è sempre un piacere avere degli interessamenti da parte loro”.