Rifiuti, impianto di Pantano D’Arci: Di Salvo chiede nuova location

CATANIA – Discariche esauste, emergenza rifiuti dietro l’angolo ma c’è chi dice no all’impianto di Pantano D’Arci. Il cui sito è stato già individuato e il finanziamento individuato. È il consigliere comunale Salvo Di Salvo che, in una nota, si dice contrario alla realizzazione dell’infrastruttura a Pantano D’Arci e chiede una nuova location.

La nota

“La Regione Sicilia ha deliberato la riprogrammazione delle risorse assegnate alle politiche di coesione tramite i fondi extraregionali destinando 264 milioni di euro alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nelle provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa – scrive il consigliere. Tra i suddetti impianti programmati in via sostitutiva dal Commissario ad acta, spicca la realizzazione di un impianto di compostaggio da 50 mila tonnellate in località Pantano d’Arci in prossimità di insediamenti produttivi e diverse aziende”.

La richiesta

Di Salvo si rivolge direttamente al sindaco. “Ho avanzato una interpellanza indirizzata al Sindaco Salvo Pogliese affinché si possa scongiurare la scelta di realizzare questo impianto di compostaggio nell’edificio del Comune di Catania dove sono allocati alcuni uffici della Direzione Ecologia e funziona anche come autorimessa dei mezzi del Comune sempre per la raccolta dei rifiuti. Sarebbe opportuno che l’impianto si realizzasse in area decentrata da questa perché viceversa rischierebbe di danneggiare per l’inquinamento che produrrà le realtà industriali e non solo che vi operano in prossimità del sito individuato.