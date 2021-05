Anello (Lega): “Mai con Orlando, il sindaco si dimetta”

PALERMO – “Mai con Orlando, il sindaco si dimetta”. Lo dice il segretario della Lega a Palermo, Alessandro Anello. “Orlando ha chiesto uno sforzo di collaborazione alle forze di opposizione a Sala delle Lapidi – continua – ma al contempo non ha fatto alcun cenno alle gravi responsabilità oggettive sue e della sua giunta che hanno portato Palermo allo sfascio.

Orlando tra le altre cose è colui che il giorno del rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per il caso della nave della ong spagnola Open Arms non ha trovato di meglio da fare che annunciare la costituzione di parte civile del Comune nel processo contro il leader della Lega. Prima compie simili atti di sciacallaggio, poi ci viene a chiedere aiuto. Anche alla vigilia della conferenza dei capigruppo del 4 maggio attraverso la stampa ha ribadito il suo ‘no’ a Lega e Fratelli d’Italia, salvo poi invocare sostegno. Compia piuttosto un atto di responsabilità e si dimetta per riabilitarsi davanti ai palermitani invece di invocare collaborazioni istituzionali per il bene della città che hanno il solo scopo di restare a galla per non certificare il suo fallimento”.

“Non ho mai avuto intenzione di fare aperture nei confronti del sindaco Orlando, non ci sono le condizioni. Credo che la mia storia di dura opposizione nei suoi confronti, negli ultimi tre anni, parli da sola. Non ci sarà nessuna collaborazione della Lega con il sindaco Orlando per questo ultimo, tragico, anno di consiliatura. Non possiamo accettare di collaborare con chi ha tradito Palermo e i palermitani. Né rispondere al tardivo appello di un personaggio politico che, vistosi ormai sull’orlo del baratro, chiede il sostegno anche di chi ha sempre pubblicamente e ingiustamente denigrato, come la Lega di Matteo Salvini. L’unica cosa che il sindaco potrebbe fare per la città è quella di mettersi da parte”. Così il capogruppo della Lega Igor Gelarda. “Chiediamo, come ho già fatto con forza all’ultima conferenza di capigruppo, le sue immediate dimissioni. Sarà un anno difficile per la città, ma che noi metteremo a frutto per costruire un nuovo programma e una nuova squadra di governo che fra un anno prenderà in mano le redini di questa città. C’è bisogno di un progetto di ricostruzione della città, la Lega di Matteo Salvini è presente ed è con i palermitani”.