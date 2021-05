Catania, record di contagi: ci sono 476 nuovi positivi

CATANIA – Boom di positivi a Catania, sono 476 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Un dato in controtendenza rispetto agli ultimi giorni. Dal nuovo bollettino emerge che la città dell’Elefante sembra prendere il posto di Palermo, già zona rossa.

I dati aggiornati

Sono 1.202 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.265 tamponi processati, con una incidenza del 4,6%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.516. Il numero degli attuali positivi è di 23.878 con decremento di 651 casi. I guariti oggi sono 1.829. Negli ospedali i ricoverati sono 1.212, 61 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 149, tre in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede Palermo con 207 casi, Catania 467, Messina 76, Siracusa 117, Trapani 22, Ragusa 100, Caltanissetta 162, Agrigento 46, Enna 5.