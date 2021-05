Catania, si pensa al futuro: a metà giugno serviranno soldi per l’iscrizione

Il club spera in un ripensamento da parte di Joe Tacopina

CATANIA – Nella giornata di ieri il Catania ha ricevuto l’esito per il ricorso dei 2 punti di penalizzazione. Purtroppo, per il club etneo la risposta è stata negativa, quindi resterà al sesto posto in classifica.

Il club, comunque, pensa al futuro ma non sembra così roseo. L’avvocato italo-americano Joe Tacopina dopo mesi di trattative si è defilato e adesso – scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” – non manda segnali alla Sigi. Il tempo, però stringe. Il club a metà giugno dovrà sborsare diversi milioni per iscriversi al prossimo campionato. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità, ma appare molti difficile visto che è stato sciolto l’accordo preliminare stilato dalla parti.