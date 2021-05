Condorelli e la denuncia, Pogliese: “Legalità, unica via per lo sviluppo”

CATANIA – In merito alla denuncia dell’imprenditore Giuseppe Condorelli che ha portato all’operazione antimafia denominata “Sotto scacco”, il sindaco Salvo Pogliese ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La denuncia coraggiosa del cavaliere Giuseppe Condorelli contro il racket delle estorsioni rappresenta uno straordinario appello che, dalla provincia di Catania, si rivolge alla Sicilia e all’Italia tutta, perché la strada della legalità è l’unica via per lo sviluppo e la crescita civile, sociale ed economica del nostro popolo. Un percorso che sosteniamo con forza, reso possibile dal continuo impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, che ringrazio per questa ulteriore dimostrazione di vicinanza ai cittadini onesti, assicurando alla giustizia esponenti della criminalità organizzata che vessavano gli imprenditori con minacce e intimidazioni, a cui Condorelli si è opposto con fermezza”.