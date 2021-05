Confindustria plaude a Condorelli: “Denuncia è unica arma”

CATANIA – “La denuncia è l’unica arma possibile contro il ricatto della criminalità. Siamo solidali con l’imprenditore Giuseppe Condorelli che ha denunciato senza remore i suoi estortori. Un esempio di coraggio e impegno che aiuta gli imprenditori a sconfiggere la paura, a non soggiacere alle intimidazioni di chi distrugge i valori reali dell’impresa che sono il mercato, le regole, la trasparenza”. E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, commentando la brillante operazione antimafia condotta dai Carabinieri, sotto la direzione della Dda di Catania, che ha portato alla luce le intimidazioni subite dall’imprenditore che guida la storica impresa dolciaria catanese.

“L’azienda Condorelli, con il suo brand conosciuto in tutto il mondo, oggi più che mai, rappresenta il volto di tutte quelle imprese sane che ogni giorno lavorano, producono, creano sviluppo, nonostante i mille vincoli di una terra difficile come la Sicilia. Il successo dell’operazione “Sotto Scacco”, portata a termine grazie al lavoro incessante delle forze dell’ ordine, della magistratura, a cui va il nostro ringraziamento, è la dimostrazione della presenza dello Stato al fianco degli imprenditori. Per questo occorre proseguire senza tentennamenti sulla strada della legalità, avendo fiducia nelle Istituzioni, nella consapevolezza che piegarsi alle minacce significa rinunciare alla libertà di fare impresa”.