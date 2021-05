Degrado in via Franchetti, Anm: “Nuovi locali per Tribunale Minori”

CATANIA – L’Anm di Catania prende posizione in merito alle condizioni precarie degli uffici giudiziari di via Franchetti. Oggi, la Giunta Esecutiva Sezionale ha trasmesso alla “Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari” un comunicato “con cui si auspica – scrivono il presidente Antongiulio Maggiore e il segretario Antonino Fanara- che siano presi i provvedimenti necessari per una nuova collocazione della Procura e del Tribunale per i Minorenni”.

“La Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, preso atto dello stato di estremo degrado in cui attualmente versano i locali di via Franchetti in cui hanno sede il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Catania, insufficienti e, comunque, non adeguati allo svolgimento, in modo dignitoso e sicuro, della delicata attività giudiziaria cui l’Ufficio Giudiziario è preposto, auspica – si legge nella nota – che vengano al più presto assunti i provvedimenti necessari affinché sia trovata una collocazione più idonea per la realizzazione di una cittadella giudiziaria dedicata alla giustizia minorile”.

“La Giunta – conclude la nota – seguirà con attenzione, attraverso l’Osservatorio per l’edilizia giudiziaria e le condizioni di lavoro di recente istituzione, lo stato dell’edilizia giudiziaria nel distretto di Catania affinché siano sempre garantite ai magistrati, agli avvocati e a tutti gli operatori del settore Giustizia condizioni di lavoro dignitose e sicure”.