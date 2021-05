I love Sicilia sulle tracce di Jagger nel nuovo numero

ON LINE E IN EDICOLA

“Il richiamo del Gattopardo deve essere forte anche per uno “sfollato eccellente” come Mick Jagger, la leggenda del rock, il frontman dei Rolling Stones che, pur velato da mascherina, cappellino con visiera e guardia del corpo, appare e scompare da almeno sei mesi fra dimore principesche, ospite di nobili e aristocratici, pronti a coccolarlo e proteggerlo da Modica a Noto, da Girgenti a Bagheria perché possa scoprire in pace le meraviglie della Bella Trinacria”.

Comincia così il lungo articolo firmato da Felice Cavallaro sulle tracce del mitico Mick Jagger, a cui è dedicata la copertina de nuovo numero di I love Sicilia, da questa settimana in edicola e da oggi acquistabile in versione digitale a questo link.

In questo numero del mensile, oltre a Jagger anche un grande servizio su Sicily Coast, l’iniziativa per scoprire le bellezze della Trinacria pedalando, le immagini del nuovo waterfront di Palermo, servizi su Elvira Camarrone, Giovanni Caccamo, Gianluca Landolina.

In allegato alla rivista nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani si potrà anche acquistare il libro di Ugo Piazza “Comunicare è la chiave del tuo successo”.