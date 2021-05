Lupo: “No a dietrofront sulla gestione pubblica del servizio idrico”

“L’ipotesi di abrogazione della norma che prevede gestioni dirette comunali del servizio idrico non sarebbe accettabile perché va contro gli interessi concreti dei cittadini”. Così Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a supporto dei primi cittadini che hanno deciso di fare fronte comune contro l’ipotesi di cancellazione della legge.

“Ci batteremo – aggiunge- per impedire che venga soppressò il diritto all’acqua pubblica con il rischio che ciò si traduca in spese per i Comuni e costi aggiuntivi per i cittadini”.