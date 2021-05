Moderna, il richiamo funziona sulla variante brasiliana

Lo afferma in una nota l'azienda, citando primi risultati di uno studio clinico in corso.



Una dose di richiamo del vaccino Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose, la brasiliana e la sudafricana. Lo afferma in una nota l’azienda, citando primi risultati di uno studio clinico in corso. I risultati mostrano che la dose ha aumentato le risposte

anticorpali neutralizzanti contro il virus originale, nonché le varianti individuate in Sud Africa e Brasile. Le dosi di richiamo sono state “generalmente ben tollerate”