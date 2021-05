Palermo piange la giovane Chiara Ziami

Sono stati celebrati i funerali di Chiara Ziami la giovane di 21 anni morta nell’incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. La funzione si è tenuta nella parrocchia Sacra Famiglia in via Gaspare Mignosi, non lontano dalla Stazione Centrale. Tantissimi palloncini bianchi hanno accolto la bara portata in chiesa dagli amici. Nell’edificio religioso c’era quasi 200 persone come previsto dalle restrizioni anti covid. Molta gente era fuori. Chiara lavorava in un negozio di detersivi in Corso dei Mille a Palermo. Si sarebbe dovuta sposare quest’anno. La mattina dell’incidente era andata a scegliere il vestito del matrimonio. “Guardate quanta gente per Chiara – ha detto il parroco rivolgendosi ai familiari – e quanti altri sono rimasti fuori. Siamo uniti nel dolore ma il dolore va affrontato con l’amore”. Non si sa ancora quando saranno celebrati i funerali dell’altra vittima, Alessia Bommarito, la giovane di 22 anni alla guida della Panda. Restano ancora gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni che si trovava a bordo dell’auto insieme alle due giovani e un professore dell’alberghiero che viaggiava a bordo di un grosso scooter coinvolto nell’incidente. (ANSA).