Rinvenuto cellulare nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

Rinvenuto nel carcere Madia di Barcellona Pozzo di Gotto un telefono cellulare dotato di scheda sim e caricabatterie. Il Corpo di Polizia Penitenziaria nell’ambito di una perquisizione ha rinvenuto l’apparecchio in perfetto stato. Nel prosieguo dell’attività è stata rinvenuta anche una macchinetta artigianale per i tatuaggi. Con le recenti modifiche normative, i responsabili rischiano sino a 4 anni di carcere. Una scoperta che ha fatto immediatamente scattare l’allerta per capire se lo strumento sia stato effettivamente utilizzato e, soprattutto, come sia stato introdotto all’interno del carcere e poi della sezione di Alta sicurezza. Mentre non è stato al momento comunicato il nome del detenuto ritrovato in possesso del microtelefono.

“Un plauso come sindacato OSAPP lo diamo alle donne e gli uomini della polizia penitenziaria barcellose che, seppur in presenza di una gravissima carenza di personale, riescono ad eseguire operazioni brillanti in ambito penitenziario”.