Rubava denaro alle madri dei bambini ricoverati in pediatria

Trapani – Avrebbe approfittato della stanza vuota, invitando i parenti dei degenti ad uscire appositamente per poterli defraudare di soldi e carte di credito che trovava dentro le borse. Un modus operandi che, dopo apposite indagini e diverse testimonianze, ha portato una 39enne (L. G. le sue iniziali) a ricevere un avviso di conclusione indagini e contestuale informazione di garanzia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

La donna, dipendente di una ditta di pulizie sarebbe l’autrice di una serie di furti messi a segno in due reparti pediatrici dell’ospedale Sant’Antonio Abate, a danno delle mamme impegnate ad assistere i propri piccoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, partite dalla segnalazione di un poliziotta che aveva il figlio ricoverato e dopo diverse denunce presentate dalle persone offese, la donna approfittando del suo ruolo esortava le mamme ad uscire dalle stanze per poter effettuare le pulizie, poi le derubava sottraendo denaro e carte di credito dalle borse.

Le indagini avrebbero consentito di accertare che, in particolare, almeno in un episodio l’indagata avrebbe utilizzato una carta bancomat appena trafugata per effettuare una serie di operazioni, in particolare pagamenti di piccolo importo, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, presso farmacie, distributori di carburante, pasticcerie, in modo da escludere la possibilità di dovere utilizzare il “pin.”

Nel mirino della ladra sarebbero finiti anche una dottoressa, un infermiera e una collega dell’indagata.