Seap Aragona in campo: si prepara la sfida contro Bari per i play off promozione

La sfida di andata è in programma domenica 16 maggio in casa della Zero5 Deco Domus Bari

AGRIGENTO – La Seap Dalli Cardillo Aragona è tornata in palestra per continuare la sua marcia di avvicinamento ai play off per la promozione in A2 che scatteranno tra poco meno di due settimane, nel weekend del 15 e 16 maggio. La squadra biancazzurra è reduce dalla netta vittoria per 3-0 di sabato scorso nell’allenamento congiunto con la Rizzotti Design Catania, formazione anch’essa qualificata agli spareggi promozione. Un test positivo e molto utile a coach Massimo Dagioni che ha avuto buone indicazioni dalla sua squadra. La forma fisica migliora a vista d’occhio ed anche le atlete Baruffi, Silotto e Borelli, reduci da infortuni differenti, sono del tutto recuperate e pronte a dare il proprio contributo in vista della fase cruciale della stagione. Capitan Moneta e compagne svolgeranno anche doppie sedute di allenamento per perfezionare gli schemi e arrivare al top della condizione atletica alla sfida del prossimo 16 maggio.

La gara di andata del primo turno dei play off è in programma in terra pugliese, contro la Zero5 Deco Domus Bari, al “PalaGrotte” di Castellana Grotte con inizio alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube”, dalle 17:20, con un ampio pre-partita che inizierà alle ore 17, con interviste e immagini del riscaldamento pre-gara. Il match di ritorno è in programma al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, sabato 22 maggio, alle ore 18.

Per regolare le sfide di andata e ritorno, vige il regolamento delle coppe europee (3 punti per chi vince 3-0 e 3-1, due per chi vince 3-2, uno per chi perde 3-2 e zero per chi perde 3-0 o 3-1), che prevede a parità di punti nei due scontri la disputa del set supplementare.