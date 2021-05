Silipo: “Io a metà tra due società che amo, Roma e Palermo”

PALERMO – “Il mio futuro ha il colore della speranza. Sono tranquillo perché navigo a metà tra due società che amo: Roma, la squadra del cuore, e Palermo, dove mi trovo benissimo. Il mio sogno è di giocare in categorie sempre più importanti”. Così Andrea Silipo, fantasista del Palermo, parlando del suo futuro. Il numero 10 rosanero nell’ultimo match contro la Virtus Francavilla ha siglato la sua prima rete in campionato: “Sono entrato in campo con la spinta giusta e tanta voglia di mettermi in mostra. Penso si sia visto: lo aspettavo da troppo tempo. Sono partito con tanti propositi, non sono riuscito a trovare lo spazio che desideravo pur rispettando le scelte del tecnico e impegnandomi al massimo. Nel bene e nel male, la responsabilità è mia, Boscaglia comunque preferiva un tipo di gioco diverso rispetto ad oggi. Con Filippi abbiamo una media punti migliore e col cambio di modulo ognuno di noi rende di più”.

Infine sui playoff e sul suo compagno di reparto Lucca, Silipo ha concluso: “E’ il momento clou della stagione e mi auguro di arrivare in finale. Con le grandi abbiamo dimostrato di esserci. Il Palermo è forte, può vincere con tutti. Con lui ho legato molto, lo vedo dagli occhi, è carico, ci darà sicuramente una mano. Dai Lorenzo! Abbiamo bisogno di te”.