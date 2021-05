Stasera in Tv il meglio di Pio e Amedeo

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Una vasta programmazione intratterrà il pubblico, il quale potrà scegliere il programma televisivo più adatto alle sue preferenze, tra cinema, fiction, reality, programmi di attualità e di approfondimento.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Un passo dal cielo – Il confine”. Al ritrovamento di un corpo senza vita, Vincenzo e Francesco si ritrovano in un paese di confine, contrassegnato da antiche rivalità e amori segreti.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il programma di approfondimento dal titolo “Anni 20”, basato sulla creazione di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sulle più scottanti tematiche di attualità politica. La conduttrice, Francesca Parisella, insieme alla sua squadra, parlerà del settore del turismo, del green pass e delle zone covid free. Al centro del dibattito ci sarà anche il problema del coprifuoco.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Amore criminale”, il programma che tratta di attualità e che mette in luce il tema della violenza di genere. Anche stasera, si cercherà di dare voce alle famiglie delle vittime e di ricordare le donne uccise ascoltando gli orfani di femminicidio

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato al tema delle varianti, del coprifuoco e delle riaperture.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “Felicissima sera – Il meglio di”. Il pubblico pensava fosse finito, ma non è così. Torna in prima serata il meglio dello show di Pio e Amedeo, ripercorrendo il viaggio fatto di coreografie, performance, musica live e tantissima comicità.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Freedom oltre il confine – Gli album”. Roberto Giacobbo torna in prima serata con Freedom, lo show televisivo ispirato a viaggi emozionanti, scoperte e permessi speciali.

RAI MOVIE (canale 24) trasmetterà, alle 21.10, “Attacco al potere – Olympus has fallen”. Per un agente dei servizi segreti, l’accusa di omicidio della first lady, ha determinato la perdita del lavoro e dell’onore. Sarà l’attacco alla Casa Bianca, a opera di un gruppo di terroristi nord-coreani, a dare all’agente la possibilità di risanare la sua stessa reputazione, salvando la vita del presidente e della nazione.