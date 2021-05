Autobus contro un palo, due persone in gravi condizioni FOTO

Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Avviata un'indagine interna.

CATANIA – Il conducente e sei passeggeri sono rimasti feriti nel violento impatto avuto da un autobus dell’Azienda metropolitana trasporti (Amt) e un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata. L’incidente e’ avvenuto stamattina in viale Vigo, nel popoloso rione di Librino. Due per le persone rimaste ferite gravemente: l’autista, ricoverato al Policlinico, e un passeggero di 54 anni che e’ stato trasportato all’ospedale Cannizzaro con un elicottero del 118. Le altri cinque persone hanno riportato delle contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano. Sull’episodio indagano la polizia e i vigili urbani. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, segue la vicenda in contatto con il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia, per accertarsi delle condizioni dei feriti. (ANSA).

Le condizioni di uno dei feriti

Ha ricevuto i primi trattamenti al Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro il passeggero dell’autobus dell’AMT di Catania ferito nell’incidente di questa mattina. Il 67enne, trasportato in elicottero dal servizio 118 ed entrato in Pronto Soccorso con codice rosso, ha subìto un politrauma con frattura della gamba destra, contusioni e una ferita lacero-contusa, medicata dagli specialisti. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove ha iniziato il trattamento della frattura all’arto inferiore.

La nota dei vigili del fuoco

Poco dopo le 10,00, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta in Viale Vigo a Librino per un autobus alimentato a metano dell’Azienda Metropolitana dei Trasporti catanese che ha impattato contro un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito, insieme ai 6 passeggeri presenti a bordo del mezzo, uno dei quali (un uomo di 54 anni) versa in gravi condizioni, ed è stato trasportato in ospedale dal Servizio 118 in eliambulanza.









I Vigili del Fuoco intervenuti hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano. Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale intervenuta sul posto.

Avviata un’indagine interna

L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania è vicina al conducente dell’autobus rimasto ferito nell’incidente che ha coinvolto il mezzo aziendale stamattina a Librino, attualmente ricoverato al Policlinico, e ai passeggeri che hanno subito danni tra cui un uomo in condizioni più serie trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. Nessuno dei due feriti più gravi, come hanno riferito i sanitari, è in pericolo di vita.