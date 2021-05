Biancavilla, Pidatella: “Contro il Paternò sarà una gara speciale”

BIANCAVILLA – “Dire che quella di domenica è una gara come le altre sarebbe una bugia, perché per me Paterno è stata una seconda casa, visto che ho giocato e allenato lì diverse volte. Tuttavia adesso sono a Biancavilla e devo dare il massimo per questa società”. Questo il pensiero di Orazio Pidatella, allenatore del Biancavilla, in vista del match contro il Paternò. Il tecnico della formazione gialloblù, intervistato da La Sicilia, ha poi proseguito: “Dobbiamo finire questa stagione così come l’abbiamo iniziata, è stato un campionato anomalo per le numerose pause e anche per un mercato rimasto aperto fino al 17 aprile ma non tocca a me giudicare – ha concluso Pidatella -. Malgrado ciò abbiamo sempre mantenuto la nostra idea di gioco e di fare un ottimo calcio”.