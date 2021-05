Blutec, c’è ancora tempo per salvare Termini Imerese

PALERMO – “Il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato ai commissari straordinari di Blutec che ritiene opportuna la pubblicazione di un nuovo avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse per il sito industriale di Termini Imerese che scadrà il prossimo 15 giugno”. Lo annuncia l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. “Ringrazio il ministro Giorgetti – sottolinea Turano – per questa scelta lungimirante. Questo tempo supplementare permetterà di affrontare con maggiore serenità la riunione del tavolo Blutec del 12 maggio e, mi auguro, la concretizzazione delle manifestazioni di interesse”.