Butta la droga dal finestrino durante la fuga: inutile, è recuperata dai poliziotti

CATANIA – Non appena ha visto l’auto della polizia ha accelerato ed è fuggito. Nel corso del rocambolesco inseguimento in via Novaluce ha tentato di disfarsi – lanciandoli dal finestrino lato passeggero della sua Fiat 500 X – di diversi involucri di droga. Ma gli agenti sono riusciti a recuperare i tre pacchetti di cellophane, due con 50 grammi di marijuana e un altro con 20 grammi di cocaina. I poliziotti, inoltre, sono riusciti a bloccare il 23enne, Francesco Santapaola. E’ bene precisare che non c’è alcun legame di parentela con la nota famiglia criminale di Catania.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno esteso la perquisizione alla casa dove vive il giovane. Lì i poliziotti hanno trovato altri 7,5 grammi di cocaina e banconote di vario taglio (per un totale di 470 euro). Inoltre in una scatola elettrica di diramazione, gli investigatori hanno trovato sostanza stupefacente in pietra (del peso di 80 grammi, probabilmente cocaina), delle infiorescenze e dei pippotti.

Il giovane, quindi, è stato arrestato lo scorso martedì. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta giovedì scorso il pm ha chiesto la misura cautelare in carcere, ma il gip Santino Mirabella, accogliendo anche la richiesta del difensore, l’avvocato Francesco Marchese, ha concesso al 23enne i domiciliari.