Ekipe Orizzonte, ultimo turno di campionato: arriva la Sis Roma

CATANIA – L’Ekipe Orizzonte si prepara a scendere in campo nell’ultimo turno del Preliminary Round Scudetto di pallanuoto femminile, in programma domani, sabato 8 maggio alle 16:00, tra le mura amiche della piscina “Francesco Scuderi” contro la Sis Roma.

Un’altra grande sfida in calendario per le rossazzurre, dopo la quale si tufferanno nella semifinale playoff di Serie A1 proprio contro la squadra capitolina, in virtù della classifica del girone.

Sarà quindi un vero e proprio antipasto del prossimo confronto con le giallorosse, nel quale le catanesi vogliono portare avanti il percorso di crescita già evidenziato dalle ultime prestazioni.

Lo sottolinea alla vigilia anche la numero 11 dell’Ekipe Orizzonte, che commenta con la classica grinta il momento vissuto dalla formazione allenata da Martina Miceli: “Dalla partita di mercoledì scosrso contro Padova – dice Isabella Riccioli – siamo già entrate nella parte più bella della stagione, quella conclusiva, che ci prepara alle semifinali scudetto. Dopo un anno di sacrifici è bello sapere che abbiamo l’opportunità di giocarci qualcosa di davvero importante. Da adesso iniziano le sfide che contano e quella di domani contro Roma sarà sicuramente una delle prime partite avvincenti che giocheremo, con le semifinali a seguire. Il match contro Padova ci ha dato molti segnali positivi, ciò significa che la strada è quella giusta e dobbiamo continuare a percorrerla per arrivare prontissime al rush finale!”.

La partita di domani si giocherà a porte chiuse per le restrizioni legate alla pandemia, ma sarà comunque possibile seguirla in diretta Facebook attraverso la pagina di Sport Web Sicilia, grazie alla collaborazione dello staff di “Time Out”.