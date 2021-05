Miccoli: “Difficile vedere il Palermo in Serie C. Allenare i rosa sarebbe un sogno”

Domenica il Palermo sarà chiamato ad affrontare il Teramo nel primo turno dei playoff del campionato di Serie C. In vista di questa delicata sfida ha parlato l’ex attaccante rosanero Fabrizio Miccoli.

“Per me – dichiara l’attaccante alla rubrica “Voci illustri” nata dalla partnership tra Eleven Sports e Tutto.com – vedere il Palermo in questa categoria è molto difficile, dopo quello che ho vissuto con questa città e questa squadra in Serie A. Adesso ci sono i playoff e mi auguro che i ragazzi diano il massimo per cercare di vincerli, perché può comunque succedere di tutto e il Palermo ha sicuramente la possibilità di provarci”.

Miccoli in questa stagione ha avuto una esperienza come secondo allenatore di Moriero alla Dinamo Tirana: ““Ero andato per vedere un po’ i settori giovanili che ci sono in Albania e ho provato a fare questa esperienza come collaboratore con lui. Mi sono trovato molto bene, forse anche perché abbiamo un rapporto che va al di là dell’allenatore-collaboratore. Io sulla panchina del Palermo? Chissà che un domani non possa esserci con lui o senza, almeno – parlando per me – sarebbe un sogno. Tutto può succedere nel calcio, ed io me lo auguro sinceramente”.