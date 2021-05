Palermo, Accardi: “Teramo? Gara difficile, guai a sottovalutarla”

PALERMO – “È stato un anno pieno di alti e bassi, la classifica dice questo. Nelle ultime partite abbiamo fatto risultati e prestazioni positive, adesso inizia un mini torneo dove bisogna pensare partita per partita”. Questo il pensiero di Andrea Accardi, difensore del Palermo, intervenuto nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su TRM. Il jolly palermitano ha poi parlato del momento più difficile attraversato in questo campionato: “È coinciso con l’esonero di Boscaglia – ha spiegato Accardi -, che è arrivato proprio per questo motivo. Con Filippi siamo ripartiti, ha trovato la chiave giusta per farci ripartire, ma la strada è ancora lunga e spero sia la più lunga possibile”.

Infine sui playoff che attendono la formazione di Filippi, Accardi ha concluso: “Contro il Teramo sarà una partita difficilissima, non possiamo sottovalutarla. Se ho tifato Catania? Non tifo per nessun’altra squadra, ero consapevole che in ogni caso l’avversaria sarebbe stata forte”.