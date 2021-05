Pedara, balzo nella differenziata: dal 35 al 74%

CATANIA – Dal 35% al 74,98% di raccolta differenziata. E’ questo il dato che pone Pedara al secondo posto dei comuni virtuosi della Provincia di Catania, subito dopo Aci Bonaccorsi.

A commentare con entusiasmo il risultato della classifica redatta dalla SRR Città Metropolitana di Catania, relativa il mese di Marzo, il Sindaco Alfio Cristaudo:

“Sin dal mio insediamento ci siamo imposti di intensificare la raccolta differenziata a Pedara. Obiettivo che ha il duplice scopo, quello ambientale e quello economico, riducendo così anche i costi di conferimento in discarica. Nonostante il cammino sia ancora lungo e tortuoso, a causa delle continue micro discariche, create da chi non ha a cuore il paese in cui vive, e nonostante il Covid ed i problemi legati alla caduta copiosa della cenere vulcanica, contiamo di potenziare tutti i servizi nel minor tempo possibile e di riaprire anche l’isola ecologica a breve scadenza. Invito tutti i miei concittadini a collaborare nella lotta al vandalismo, alle discariche abusive e nel potenziare la raccolta differenziata ed il corretto conferimento”.

In prima linea ogni giorno, insieme al Sindaco Cristaudo sul fronte rifiuti anche l’assessore all’Ecologia, Salvatore Corsaro, che insieme al suo staff vigila sin dalle prime luci dell’alba sui lavori delle ditte che hanno in appalto la raccolta rifiuti a Pedara : Dusty ed Ecolandia.

“ Abbiamo avviato una vera e propria lotta alle microdiscariche – afferma Corsaro- e stiamo effettuando già le prime sanzioni. Abbiamo già ripulito il tratto di strada tra Viale Dei Vespri Siciliani e Via Cisternazza, Via A. Nazzari, Via Guardia Ragala, Via F. Petrarca, Via Pizzo Ferro, Via Sottomonte zona civico 6, Via Pappalardo, restano invece da ripulire: Via Tremonti, Via Paganini, Via Mascagni, Tratto di Via Etnea, Tarderia, Via Bianca di Navarria, Via Monte Po, Via della Regione, Via Cozzarelli, e altre ancora. Tutte queste sono e sono state aree di discariche a cielo aperto. Stiamo cercando inoltre di sconfiggere questo fenomeno effettuando controlli nei sacchi gettati nelle micro discariche. Il nostro obiettivo è infatti quello di rendere Pedara un comune virtuoso”.

Sanzioni quindi ai trasgressori e controlli serrati anche sui rifiuti. Le prime multe sono state già effettuate e non ci sarà più tolleranza verso chi non si allinea alla linea dell’amministrazione nella gestione dei rifiuti.

Un sentito ringraziamento per i risultati ottenuti va al Comando dei Vigili Urbani di Pedara, guidato dal Comandante Giuseppe Marletta, al geometra Carmelo Distefano responsabile del servizio, al capo settore Ing. Salvatore Nicolosi, al presidente della SRR Città Metropolitana Francesco Laudani, e agli operatori ecologici Ecolandia.