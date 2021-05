Prevenzione degli incidenti domestici, al via un progetto dell’Asp

L'attività prenderà il via lunedì prossimo, e proseguirà mercoledì 12 e giovedì 13, con la formazione degli operatori dell'Asp

PALERMO – Un progetto per ‘Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti’, che rientra nell’ambito del Piano sanitario nazionale, realizzato dall’Asp di Palermo, punta a promuovere l’acquisizione di uno stile di vita attivo, prevenendo i fattori di rischio e sviluppando il benessere psico-fisico per una migliore qualità della vita. L’attività prenderà il via lunedì prossimo, e proseguirà mercoledì 12 e giovedì 13, con la formazione degli operatori dell’Asp.

La parte teorica si svolgerà in webinar, mentre quella esperenziale sarà in presenza e con distanziamento nei locali del Cus Palermo di via Altofonte 80. L’attività formativa, che attribuirà 24 crediti Ecm ai partecipanti, sarà condotta da docenti dell’Asp di Palermo e del dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli studi di Palermo, con cui l’azienda sanitaria ha stipulato una convenzione di collaborazione didattico-scientifica della durata di 3 anni.

Gli operatori formati, inclusi quelli individuati dall’Università, si occuperanno della formazione a ‘cascata’ rivolta a genitori ed insegnanti dei bambini fino a 5 anni di età. I referenti scientifici del progetto sono per l’Asp di Palermo Benedetta Gabriella Gargano e, per l’Università degli studi di Palermo, Marianna Bellafiore.