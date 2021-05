Il Rotaract dona 18 pannelli al centro Villa Napoli

Serviranno per far svolgere in tutta sicurezza le attività di logopedia ai ragazzi disabili

PALERMO – Gesto di solidarietà da parte del Rotaract Club Palermo Monreale che, per permettere di continuare le attività al centro riabilitazione Villa Nave, ha donato 18 pannelli parafiato in plexiglass utili alle attività di logopedia e riabilitazione dei giovani della struttura.

I soci del club ogni sabato dell’anno sociale 2019/2020 si sono recati presso il centro, fornendo il loro supporto agli operatori sanitari, offrendo il proprio supporto agli ospiti realizzando laboratori e spettacoli tematici. L’idea iniziale del Rotaract Club Palermo Monreale era quella di donare una giostra inclusiva da collocare nel giardino di Villa Nave, ma, tuttavia la pandemia ha reso impossibile portare avanti queste iniziative ed il progetto è stato sospeso e rimodulato, decidendo, quindi, di supportare il centro nella predisposizione di dispositivi di protezione per fronteggiare la pandemia da covid-19

Per questo motivo il Presidente, il presidente dell’anno sociale 2019/2020 e il presidente della commissione per il progetto “Tutti uguali sulla giostra della vita” si sono recati presso il centro di riabilitazione per disabili Villa Nave Centro al quale hanno donato ben 18 pannelli parafiato in plexiglas, che verranno impiegati dagli operatori sanitari per le terapie ambulatoriali e, in particolare, per lo svolgimento della terapia di logopedia e le attività ricreative comuni.

Giuseppe Dall’Oglio, presidente per l’anno sociale 2019/2020, ha spiegato il progetto portato a termine: “Abbiamo portato avanti questo progetto che, originariamente, si sarebbe dovuto concludere con la consegna di una giostra inclusiva, ma la pandemia ha reso impossibile svolgere le attività che svolgevamo in precedenza. Quindi abbiamo, in maniera temporanea, interrotto le attività e deciso di acquistare questi parafiato e consegnarli alla struttura, che li utilizzerà per la terapia dei ragazzi. Questi la renderanno più facile, perché la logopedia con dei ragazzi disabili con la mascherina è particolarmente complessa. Tramite l’utilizzo dei parafiato si può mantenere la sicurezza ed eseguire la terapia”.

“Per noi è molto importante stare vicini a chi ha più bisogno. Il nostro obiettivo – conclude Dall’Oglio – non è fare beneficenza, ma fare la differenza. Abbiamo iniziato questa collaborazione e ogni sabato ci recavamo al centro. Ci siamo ripromessi, con l’intera struttura, che quando sarà possibile ricominciare con gli incontri in presenza torneremo. Speriamo possa accadere il prima possibile”.

Con l’occasione il Club e il centro hanno rinnovato l’impegno a tornare a svolgere le normali attività presso la struttura quando le misure di contenimento della pandemia lo permetteranno.