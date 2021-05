Scatta il blitz e lancia un chilo di cocaina dal balcone

CATANIA – A due passi da Via della Concordia e da piazza Caduti del Mare. Insomma a pochi metri – come direbbero i catanesi – dalla strada Ottantapalmi e dal Tondicello della Playa. Due luoghi, purtroppo, famosi alle forze di polizia per lo spaccio di droga. Un palazzo della zona, due giorni fa, è stato bersaglio di una precisa operazione antidroga della Squadra Mobile di Catania. I poliziotti hanno cinturato la zona, in modo da evitare possibili fughe o – come è successo – tentativi di far sparire partite di sostanze stupefacenti.

Concetto Salvatore Di Raimondo, invece di aprire ai poliziotti quando hanno suonato al citofono, ha ben pensato di lanciare dal balcone una busta. Ma il 44enne non ha fatto i calcoli con l’esperienza degli investigatori, che si sono piazzati proprio sotto il terrazzino e hanno recuperato il pacco, scoprendo che conteneva ben un chilo di cocaina.

Immediatamente è scattata anche una perquisizione nell’appartamento dell’uomo, che vive con la moglie. Grazie al fiuto del cane Maui, sono stati scovati altri 7 grammi di hashish e materiale del confezionamento dello stupefacente. Di Raimondo è stato arrestato per detenzione di droga. Per lo stesso reato è indagata – a piede libero – la consorte.

Pare un vizietto di famiglia custodire importanti quantitativi di cocaina. Il cognato di Di Raimondo è Vincenzo Salvo, coinvolto nell’estate del 2018 in un sequestro di sei chili di polvere bianca. I carabinieri fecero irruzione in un appartamento di via Mulini a Vento, molto vicino a quello dove è scattata la perquisizione della Mobile lo scorso giovedì. Salvo riuscì a darsela a gambe e lasciò nei guai la moglie. Ma pochi giorni dopo i militari lo catturarono facendo irruzione in una villetta di San Giorgio che era anche dotata di videosorveglianza.