Schifani chiude ad alleanza Ursula, ma il Pd rilancia l’invito

PALERMO – Le parole del senatore Renato Schifani al Corriere della Sera non hanno lasciato indifferenti. “Quel modello e’ innaturale e irrealizzabile. Nel 2012 la rottura della coalizione ci ha regalato Crocetta. Mi pare che tutto sia rientrato ma seguiremo. Sono fiducioso”.

Cosi’ in un’intervista al Corriere della Sera Renato Schifani, senatore di Forza Italia e consigliere politico di Silvio Berlusconi, ha risposto a una domanda sull’ipotesi di un’alleanza Ursula (PD-M5S-FI) in Sicilia. Non si è lasciata attendere la risposta del Pd. “Leggo che per Schifani una ipotesi di alleanza in Sicilia di FI con soggetti diversi da Lega e FI sarebbe innaturale. Non so dove viva Schifani, ma io che vivo in Sicilia e, per funzione, quotidianamente mi confronto con decine di sindaci e amministratori siciliani di Forza Italia, giovani e meno giovani, i cui principi non hanno nulla a che spartire con Salvini e Meloni. Consapevole del ruolo che le prossime amministrative e regionali siciliani possono avere in prospettiva nazionale, mi auguro di vero cuore che Forza Italia abbia il coraggio di affrancarsi da Schifani e dalla sua prospettiva di fare di Forza Italia l’avamposto centrista del sovranismo. Speriamo insomma, che in Sicilia FI abbia il coraggio di guardare al futuro senza farsi condizionare da chi ha già dato e non ha più nulla di buono da offrire”. Così in una nota Leonardo Spera, dirigente regionale del Pd, sindaco di Contessa Entellina e coordinatore regionale di Anci giovani.