Sicindustria: per far ripartire il turismo si punti su vaccini e green pass

PALERMO – “Sono tre le tappe fondamentali su cui bisogna spingere per far ripartire il turismo. Vaccini, green pass e riaperture. Occorre riaprire e rimettere immediatamente in funzione la macchina del turismo, settore tra i più colpiti dalla crisi e alla drastica contrazione dei consumi dovuta alla pandemia” . Lo dice Giuseppe Corvaia, delegato Alberghi e Turismo di Sicindustria. Per Corvaia “le vaccinazioni sono la leva più importante dare sicurezza, il green pass è un tassello strategico per restituire centralità ai viaggi, le riaperture sono necessarie per rianimare l’economia legata al turismo in Sicilia”. “Basta con gli allarmismi, bisogna procedere con cautela, ma non dobbiamo dimenticare che se non si torna a viaggiare, non riaprono gli alberghi, non ripartono le assunzioni, non vengono alimentati tutti i settori economici che gravitano nel grande indotto turistico – conclude – Insomma l’economia siciliana rischia di restare in uno stato di grave stallo”.

(ANSA).