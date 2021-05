Turris in vendita, il presidente: “Ci sono già due gruppi interessati”

"Non voglio essere ricordato come altri presidenti, non voglio lasciare il club abbandonato al suo destino, colui che ha fatto fallire la Turris"

“Con molta franchezza devo dire che la Turris è in vendita. Ma questo non significa che la voglio svendere, gestire una squadra di Serie C non è facile. Ci sono due gruppi interessati fuori Torre del Greco”. Così il presidente della Turris, Antonio Colantonio, nel corso di una conferenza stampa. Il numero uno della società campana ha poi proseguito: “Non voglio essere ricordato come altri presidenti, non voglio lasciare il club abbandonato al suo destino, colui che ha fatto fallire la Turris. Abbiamo fissato come data il 15 giugno, se dopo il 15 giugno non ci sarà nessuno valuterò, ma io non vivo di calcio”, ha concluso Colantonio.