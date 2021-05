Al via la prima edizione del Campionato Provinciale su strada a Catania

CATANIA – Il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana è lieto di annunciare la prima attesissima edizione del Campionato Provinciale su strada a Catania: un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Adolfo Scandurra, e dai consiglieri Alessandro Petralia, Roberto Privitera, Gaetano Garufo e Serena Toscano, per offrire finalmente ai ciclisti della Provincia di Catania un circuito di competizioni “a breve raggio d’azione”, raggiungibili con brevi spostamenti e che consta di un numero contenuto di eventi organizzati da associazioni sportive afferenti al Comitato provinciale di Catania.

Nove su tracciati molto diversi tra loro, tutti da scoprire in sella alla propria bici: il calendario consta di sette prove a circuito, di una crono a squadre e di una cronoscalata individuale. Al via domenica prossima 16 maggio a Carruba con la prima prova organizzata dalla ASD Team Bike Ionica Riposto in un circuito cittadino che vedrà la partecipazioni di atleti provenienti da tutta la Sicilia.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a fine stagione e culminerà con la consegna delle maglie di Campione provinciale ai primi classificati di ogni categoria FCI. Il presidente Adolfo Scandurra: “Il primo Campionato provinciale strada darà lustro all’attività amatoriale della Federciclismo a Catania in un contesto di sano agonismo. Tutte le prove saranno di nazionale validate dal CONI e si svolgeranno nel rispetto delle regole dell’attuale normativa anticovid. Particolare attenzione anche al ciclismo paralimpico con la ASD Peppe Molè che miete successi partecipando con i propri atleti a competizioni di livello nazionale ed internazionale. Non solo ciclismo amatoriale federale, questo Comitato Provinciale di Catania è impegnato anche sul fronte della mobilità sostenibile partecipando agli incontri degli Stakeholder per il PUMS della Città metropolitana di Catania e sul fronte della sicurezza per il corretto utilizzo della bicicletta con il progetto FCI-MIUR “La sicurezza in biciletta” in svolgimento presso gli istituti scolastici del territorio provinciale catanese che hanno aderito.”

CALENDARIO CAMPIONATO PROVINCIALE DI CATANIA FCI 2021

– 16 Maggio, 2° Trofeo Ciclistico Città di Carruba (Riposto)

– 2 Giugno, 1^ Edizione Due giorni di Pergusa (Pergusa)

– 6 Giugno, Memorial Uccellatore (Paternò)

– 25 Luglio, 2° Trofeo Rifugio Sapienza (Nicolosi)

– 22 Agosto, Trofeo S. Giuseppe (S.M di Licodia)

– 29 Agosto, 6° Scalata Fornazzo – Citelli (Milo)

– 12 Settembre, Trofeo Madonna della Lavina (Aci S.Antonio)

– 26 Settembre, 3° Trofeo San Giuseppe (Riposto)

– 10 Ottobre, 5° Cronosquadre Jonica Città di Riposto (Riposto)