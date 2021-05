PALERMO – Una persona è morta in un incidente lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima ha perso il controllo della propria vettura, che è uscita di strada. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, in prossimità del km 112,800, ma nel pomeriggio la circolazione ha ripreso regolarmente.