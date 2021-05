PALERMO – Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è stato presentato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dall’assessore alla Mobilità Giusto Catania e si inserisce in uno scenario di interventi già programmati dall’amministrazione comunale e che riguardano il nuovo sistema del tram, il passante ferroviario, l’anello ferroviario, la metropolitana automatica leggera, le nuove piste ciclabili e la micromobilità, le nuove infrastrutture stradali e il potenziamento del trasporto pubblico urbano. L’atto della Giunta sarà adesso inviato al Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva. La previsione di investimenti entro il 2024 è di circa 450 milioni di euro, già stanziati, e di quasi un miliardo e 450 milioni entro il 2030, per un totale di quasi un miliardo e 900 milioni. “E’ la nostra visione complessiva della città del futuro – dice il sindaco – in cui la drastica diminuzione del traffico veicolare privato e, conseguentemente l’abbassamento dei livelli di inquinamento, è un obiettivo da perseguire”. “Il Pums – afferma Catania – è un fondamentale strumento di pianificazione che trasformerà la città e la sua mobilità. Gli obiettivi del piano sono molto ambiziosi e collocano Palermo sulla scia di tante città internazionali che hanno investito sulla mobilità sostenibile come volano per la crescita dell’economia circolare e il miglioramento della vivibilità”.

