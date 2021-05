Musumeci: “Il colore delle Regioni lo decide Roma”

CATANIA – “Le altre regioni erano state arancioni prima di noi. Quindi nulla di particolare. Fa rabbia sapere che sostanzialmente noi dovremmo essere in zona gialla”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della vaccinazione all’hub di Catania. “Il nostro Rt è inferiore a uno – ha spiegato – ma come mi ricordava ieri il ministro Speranza devono passare 15 giorni dal Dpcm che dichiarava arancione la regione. Dovremmo comunque essere ormai all’ultimo miglio se non ci saranno focolai nel corso della prossima settimana”. “Sono convinto – ha concluso – che prevarrà il senso di responsabilità da parte di tutti. In ogni caso, lo ricordo, a decidere il colore non è Palermo ma è Roma”.

(ANSA).