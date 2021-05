Auto contro una recinzione, muore un 21enne a Ragusa

PALERMO – Un giovane di 21 anni ha perso la vita, P.S. le sue iniziali, in un incidente avvenuto in via Archimede, nel centro di Ragusa. Ferito un altro giovane di 22 anni alla guida di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava anche la vittima. L’auto, per cause non ancora accertate, è sbandata finendo contro una recinzione in ferro ai lati della carreggiata.

(ANSA)