Catania, Baldini: “Ai playoff giocheremo tutte le gare per vincere”

CATANIA – “Stiamo bene, abbiamo usato queste partite per dare minutaggio a più elementi possibili, abbiamo lavorato bene e arriviamo in forma a questa gara. Ho buone aspettative”. Così Francesco Baldini, allenatore del Catania, in vista dell’esordio ai playoff di Serie C contro il Foggia. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossazzurro si è poi soffermato sul mancato quinto posto: “Non c’è stata delusione, andare a giocare a Foggia non era semplice, non cambia niente comunque, nei play off si gioca sempre per vincere chiunque hai di fronte e in qualsiasi campo. Anche se abbiamo due risultati, ho chiesto alla squadra di cercare di vincere, a viso aperto. Ho disputato già i play off in Serie D e non bisogna fare calcoli. Ho una rosa ampia, giocheremo partita dopo partita dando il massimo, alla morte”. Infine, sulle notizie legate al futuro del club etneo, Baldini ha concluso: “La società è stata bravissima a estraniare completamente la squadra dalle vicende societarie. Non abbiamo avvertito nulla”.