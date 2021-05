Ghirelli: “Catania-Tacopina? Spero che la trattativa riprenda”

“Auspicavo che fosse già conclusa la trattativa perché siamo vicini alle questioni relative alle iscrizioni ed al programma per il prossimo campionato. Non è conclusa, la cosa non mi mette in tranquillità totale ma mi auguro che la trattativa riprenderà velocemente. Catania ha bisogno di un imprenditore forte per la tradizione, la storia, il ruolo che questa città e club ha nel calcio italiano”. A dirlo è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parlando della trattativa per ilpassaggio di proprietà del Catania da Sigi a Tacopina. Intervenuto ai microfoni di Telecolor, Ghirelli si è poi soffermato sulle iscrizioni al prossimo campionato: “Si parte dal 21 giugno come data. C’è un’incognita, dipende dai nostri playoff. Se il Covid dovesse obbligarci di fare slittare, chiederemo per i club di C una proroga di qualche giorno. Semifinali e playoff in presenza di pubblico? Penso di sì. Mi auguro anche un po’ prima. Già a maggio si poteva aprire per eventi straordinari, poi da giugno aprire ad un arco di eventi più ampio. Il sottoscritto si muoverà in maniera molto decisa per aprire prima gli stadi anche nei playoff“.