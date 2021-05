Il Catania saluta già i playoff: il Foggia si impone 1-3

CATANIA – Un Catania frastornato dalle vicende societarie che ne mettono in serio dubbio la prosecuzione della matricola 11700, frana in casa e viene eliminato dal volenteroso Foggia che approda al turno successivo dei play-off. I rossazzurri, tuttavia, iniziano bene ma non riescono a segnare anche per la decisive parate dell’esperto Fumagalli che si oppone ai tentativi di Maldonado e Sarao mentre Dall’Oglio pecca nella mira.

Il Foggia si difende con ordine e poco dopo la mezzora sblocca il punteggio con lo sgusciante Balde, abile a superare l’incerto Giosa e a sbattere il pallone alle spalle di Martinez. Il Catania accusa il colpo e Curcio sfiora

il raddoppio con un colpo di testa che finisce alto di poco. Nella ripresa, il Catania prova a reagire ma l’arbitro non punisce un intervento dubbio in area foggiana prima che Reginaldo fallisca da due passi ed il palo si opponga alla staffilata di Maldonado.

Anzi, sono gli ospiti a trovare il raddoppio col “terribile ex” Curcio che supera Silvestri e Martinez depositando il pallone in rete da posizione decentrata. Il Catania, a questo punto, ha un sussulto d’orgoglio e, dopo l’errore di Di Piazza da due passi, Maldonado dimezza le distanze con un gran calcio di punizione dalla lunghissima distanza. Ma prima che i rossazzurri possano provare a riemergere, ancora Curcio recupera un pallone sul filo della linea laterale, lanciando Balde nella prateria solitaria: il terzo gol foggiano pone fine alla contesa. Adesso sarà tutta da valutare la situazione societaria con prospettive che sembrano tutt’altro che rosee. Vedremo!

PRIMO TEMPO (0-1)

1° Catania subito pericolosissimo: dopo un’azione corale, Reginaldo appoggia

all’accorrente Maldonado che, dal limite dell’area, lascia partire una bordata respinta in

tuffo da Fumagalli;

7° Maldonado, direttamente su punizione laterale, indirizza in porta ma Fumagalli

smanaccia;

16° Dall’Oglio, dal limite, scaglia un gran tiro che sorvola di pochissimo la traversa!

18° Reginaldo recupera palla a centrocampo e tira dai 20 metri, impegnando Fumagalli

nella deviazione in tuffo;

19° sul successivo cross dalla bandierina, svetta Sarao ma Fumagalli ci arriva ancora

deviando in tuffo!

33° percussione centrale di Garofalo con tiro parato da Martinez senza problemi;

34° Foggia in vantaggio: Giosa si fa anticipare da Balde che poi supera anche Calapai e

mette in rete: 0-1 !

42° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Vitale, alto;

43° Giosa anticipa Curcio mandando il pallone in angolo;

44° Foggia vicino al raddoppio: sullo spiovente dalla bandierina, colpo di testa di Curcio che manda il pallone alto di pochissimo;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° Germinio tocca forse con un braccio in piena area rossonera ma l’arbitro Maranesi lascia proseguire ed i calciatori etnei non protestano più di tanto!

47° il primo tempo finisce con il Foggia in vantaggio. In questo momento, gli ospiti sarebbero qualificati al turno successivo ed il Catania eliminato dai play-off.

SECONDO TEMPO (1-3)

1° nel Catania, Zanchi subentra a Pinto;

3° Di Jenno anticipa fallosamente Sarao all’altezza del dischetto del rigore ma l’arbitro applica, inspiegabilmente, la “norma” del vantaggio!

6° Catania vicinissimo al pareggio: botta al volo di Reginaldo… respinta d’istinto da Fumagalli. Riprende Mandonado la cui staffilata s’infrange contro il palo a portiere battuto!

7° fallo di Vitale che viene “graziato” dall’arbitro in quanto già ammonito;

8° punizione di Mandonado, fuori;

13° nel Catania, Golfo rileva Reginaldo;

16° sul cross dalla bandierina, Giosa colpisce di testa in perfetta solitudine ma la mira è sbagliata;

18° raddoppio del Foggia: Curcio vince il contrasto con Silvestri e supera anche Martinez in uscita: 0-2 !

21° nel Catania, Di Piazza e Manneh subentrano a Piccolo e Dall’Oglio;

23° il Catania accorcia le distanze: Maldonado, direttamente su calcio di punizione dalla grande distanza, supera Fumagalli: 1-2 !

27° terzo gol del Foggia: Curcio recupera il pallone al limite della linea laterale e lancia Balde che, in perfetta solitudine, batte ancora Martinez: 1-3 !

30° gran punizione dalla distanza respinta a pugni uniti da Fumagalli, poi Sarano manda fuori!

32° nel Foggia, Said sostituisce Vitale;

35° Di Piazza fallisce il gol di testa da un metro, facendosi respinge il pallone da un superlativo Fumagalli!

37° nel Foggia, Galeotafiore subentra a Del Prete;

41° nel Catania, Rosaia prende il posto di Giosa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° nel Foggia, Pompa, Moreschini, Cardamone sostituiscono Curcio, Salvi e Garofalo;

50° finisce 1-3- Si qualifica il Foggia. Catania eliminato.

CATANIA (4-3-3) – Martinez, Calapai, Silvestri (k), Giosa (dal 41°s.t. Rosaia), Pinto (dal 1°s.t. Zanchi), Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (dal 21°s.t. Manneh), Piccolo (dal 21°s.t. Di Piazza), Sarao, Reginaldo (dal 13°s.t. Golfo). A disposizione: Santurro, Sales, Claiton, Izco, Vrikkis. Allenatore: Francesco Baldini.

FOGGIA (3-5-2) – Fumagalli, Salvi (k) (dal 50°s.t. Moreschini), Germinio, Del Prete (dal 37°s.t. Galeotafiore), Kalombo, Vitale (dal 32°s.t. Said), Rocca, Garofalo (dal 50°s.t. Cardamone), Di Jenno, Curcio (dal 50°s.t. Pompa), Blande. A disposizione: Di Stasio, Jorio, Iurato, Morrone, Moreschini, Dema, D’Andrea, Nivokazi. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro:Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti: Riccardo Vitali (Brescia) e Massimo Salvalaglio (Legnano).

Quarto Uomo: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore).

Reti: 34°p.t. Balde (FG); 18°s.t. Curcio (FG); 23°s.t. Maldonado (CT); 27°s.t. Balde (FG).

Ammoniti: Vitale (FG); Silvestri (CT); Said (FG).

Espulsi: //

Indisponibili: Volpe, Confente (CT).

Squalificati: Albertini (CT).