Incredibile scoperta, una “canna” per pescare armi e droga FOTO

Ecco cosa hanno trovato i militari in un tombino a due passi da una casa

CATANIA – L’ultima a scoperta dei carabinieri ha dell’incredibile. Durante i controlli a tappeto nei quartieri “caldi” della città, Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, i carabinieri sono rimasti incuriositi da un gancio per polipi, utilizzato come “canna”. Serviva a “pescare” armi e droga nascoste in un tombino.

Nel corso del servizio, precisamente in via San Jacopo, i militari, grazie anche al fiuto dei cani, all’interno di un tombino hanno scovato e sequestrato:

1 pistola semiautomatica marca Smith & Wesson cal. 45, con la matricola parzialmente abrasa ed in buono stato di conservazione (risultata rubata all’interno di una villa ad Asti il 31 ottobre 2015);

20 cartucce del medesimo calibro;

5 involucri in cellophane contenenti complessivamente 25 grammi di cocaina sfusa;

43 dosi di cocaina;

76 dosi di marijuana, 3 bilancini di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio.

La pistola sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per degli accertamenti di natura tecnico-balistica che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi per risalire all’identità del custode o dei custodi di quanto posto sotto sequestro.