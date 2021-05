Orrore nella chat, 13 anni: “Papà, volevano che mi spogliassi”

ADRANO (CT) – L’orrore corre tra le chat. “Papà, volevano che mi spogliassi”. Una tredicenne è stata adescata da un 28enne pregiudicato che fingeva di essere un “ragazzo”. A svelarlo è la Questura di Catania che da tempo si occupa dei pericoli digitali per le minorenni, anche grazie a una sezione specializzata della Procura di Catania. (la foto pubblicata è rappresentativa del pericolo per le adolescenti, riguarda una nota maggiorenne e non la minore oggetto del comunicato della Questura di Catania)

L’adescamento