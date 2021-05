Palermo-Teramo: rosanero avanti 2-0

PALERMO – Palermo e Teramo si affrontano per il primo turno dei playoff e continuare a continuare a lottare per cerare di raggiungere la promozione in Serie B. La sfida non sarà semplice perché gli ospiti hanno a già battuto i rosa ad inizio stagione e pareggiato al Barbera, ma i siciliani hanno a disposizione due risultati su tre per cercare di superare il turno. Filippi per questa sfida conferma l’ormai rodato 3-4-2-1, con Rauti nel ruolo di prima punta e alle sue spalle il duo Floriano-Kanoute; in mediana confermati De Rose e Luperini, con Doda e Valente esterni. In difesa ritorna Marconi dopo il turno di riposo. Gli ospiti mandano in campo dall’inizio i due ex rosa Santoro e Birgliea, confermando il 4-2-3-1 che potrebbe diventare un 4-4-2 con Bombagi pronto a giocare al fianco di Birgilea e gli esterni scalare a centrocampo.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è gestito dagli ospiti, che attaccheranno da destra verso sinistra e scendono in campo con la consueta maglia a strisce biancorosse, pantaloncini e calzettoni rossi; i padroni di casa invece, con maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri. In questi primi minuti del match il Palermo è un po’ guardingo. Al 4′ Floriano serve Valente largo sull’out destro e con la palla al piede si dirige verso l’area di rigore del Teramo, poi crossa per Kanoute che non controlla bene. Al 6′ entrata pericolosa di Santoro che cercava di recuperare la sfera ma colpisce Rauti che resta giù, ma si rialza senza problemi.

Rigore per il Palermo al 7′. Kanoute crossa per Valente che tira al volo e colpisce il numero 18 Lasik, che viene anche ammonito. Della battuta se ne incarica Floriano che va sicuro sul dischetto. L’ex Bari sblocca il match calciando un rigore centrale e Lewandowski che si era buttato alla sua sinistra. Cambio nel Palermo che deve togliere dalla disputa Rauti, che esce zoppicando, al suo posto Saraniti.

I biancorossi adesso devono cercare la reazione e ribaltare il match, ma il Palermo lascia pochi spazi. Al 20′ ottima uscita del Teramo tutta giocata di prima, con Birligea che arriva in area, ma viene chiuso da Lancini che non si fa saltare. Luperini, al 22′, tocca in maniera fallosa l’ex Santoro, che conquista un calcio di punizione, sugli sviluppi dello stesso è Marconi a colpire di testa e allontanare. Occasione per i siciliani al 23′; Kanoute, dopo un’uscita sbagliata del Teramo, pesce Floriano che parte in velocità, l’esterno arriva in area e potrebbe calciare, ma sbagliai l controllo e sposta la sfera sull’esterno.

Seconda ammonizione del match al 29′. Lancini prova ad anticipare Birligea che aveva controllato male la sfera, ma l’attaccante colpisce il difensore e viene ammonito. Al 32′ Bombagi recupera palla sull’out destro, salta Lancini e arriva sul lato corto dell’area, crossa, ma De Rose spazza in angolo. Al 40′ calcio d’angolo per i padroni di casa, si incarica Floriano della battuta e sulla sfera arriva Marconi che non riesce a girarsi bene.

Al 44′ il Palermo raddoppia con Luperini. Il centrocampista raccogliere l’assiste perfetto di Saraniti e da dentro l’area l’ex Trapani trova il gol del 2-0 in rovesciata. Dopo 2′ di recupero la prima frazione di gioco si conclude con il risultato di 2-0 per il Palermo.

SECONDO TEMPO:

La sfida riprende senza sostituzioni da entrambe le parti. Dopo 20 secondi gli ospiti guadagnano un calcio di punizione, che calcia Bombagi ma Pelagotti è attento e blocca la sfera senza problemi. Al 4′ della ripersa il Teramo riparte in contropiede, Bombii arriva quasi al limite dell’area, con Pelagotti che è attento e respinge in angolo. Al 54′ primo cambio nel Teramo che manda in campo Kyeremateng per Birligea. I biancorossi provano a reagire con Costa Ferreira, che ci prova con un tiro da fuori, ma Pelagotti è attento e toglie le castagne dal fuoco. Pericoloso ancora il Teramo, cross al centro, palla spizzata per Ilari che colpisce di testa da due passi e ancora una volta Pelagotti è attento, ma il numero 20 al momento del colpo di testa si trovava in fuorigioco.

Il ritmo del match adesso è molto basso, il Palermo cerca di risparmiare energie in vista del secondo turno di mercoledì ed il Teramo sembra non crederci più. Al 31′ altro intervento di Pelagotti, che vola su un tiro da fuori di Santoro. Pericolosi ancora gli ospiti al 32′, lancio lungo per Bombagi, spizzato da Lancini ma che favorisce l’attaccante che da posizione defilata calcia in porta e la sfera attraversa tutta l’area di rigore.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 15 Marconi; 2 Doda (dal 66′ Marong), 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute (dal 66′ Silipo), 7 Floriano (dal 55′ Santana); 23 Rauti (dal 10′ Saraniti). A disposizione: 25 Faraone, 3 Corrado, 8 Martin, 16 Peretti, 17 Lucca, 21 Broh, 26 Marong. Allenatore: Filippi.



TERAMO: 22 Lewandowski; 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini; 20 Ilari (dal 74′ Cappa), 6 Arrigoni, 21 Santoro, 8 Costa Ferreira; 25 Birligea (dal 54′ Kyeremateng) , 10 Bombagi. A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 11 Pinzauti, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 35 Lombardi, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

ARBITRO: Nicolò Marini (Terenzo-Politi). QUARTO UOMO: Enrico Maggio (Lodi).

NOTE: ammonito Lasik, Birligea, Costa Ferreira (T), Luperini (P)

MARCATORI: Floriano 9′, Luperini 44′