PALERMO – Il Palermo, con la vittoria per 2-0 contro il Teramo, si è aggiudicato il passaggio del primo turno dei playoff. A siglare le reti per i rosanero sono stati Floriano al 7′ e Luperini al 44′. Adesso i rosanero sfideranno la Juve Stabia per il secondo turno, ma lo dovranno fare in trasferta e avranno a disposizione solo la vittoria per passare il turno. Di seguito la fotogallery dal match a cura di Alessandra Lo Monaco: